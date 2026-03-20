Швейцария отказалась поставлять военную технику участникам конфликта с Ираном
Швейцария не будет поставлять военную технику странам, участвующим в вооруженном конфликте с Ираном. Такое решение принял Федеральный совет страны.
«Экспорт военной техники в страны, вовлеченные в международный вооруженный конфликт с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта», – говорится в сообщении.
Уточняется, что после эскалации 28 февраля новые лицензии на экспорт военной техники в США не выдавались. А разрешения на поставки в Израиль и Иран не предоставляются уже несколько лет.
Экспорт других товаров будет дополнительно проверяться межведомственной группой экспертов на соответствие принципу нейтралитета.
8 марта глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер заявлял, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право. Он призывал стороны конфликта прекратить насилие и пощадить гражданское население.