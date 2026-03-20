Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Швейцария отказалась поставлять военную технику участникам конфликта с Ираном

Швейцария не будет поставлять военную технику странам, участвующим в вооруженном конфликте с Ираном. Такое решение принял Федеральный совет страны.

«Экспорт военной техники в страны, вовлеченные в международный вооруженный конфликт с Ираном, не может быть разрешен на время конфликта», – говорится в сообщении.

Уточняется, что после эскалации 28 февраля новые лицензии на экспорт военной техники в США не выдавались. А разрешения на поставки в Израиль и Иран не предоставляются уже несколько лет.

Экспорт других товаров будет дополнительно проверяться межведомственной группой экспертов на соответствие принципу нейтралитета.

8 марта глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер заявлял, что удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право. Он призывал стороны конфликта прекратить насилие и пощадить гражданское население.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её