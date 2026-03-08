Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права

«Федеральный совет считает, что нападение на Иран представляет собой нарушение международного права. На наш взгляд, это представляет собой нарушение запрета на насилие. Мы призываем все стороны конфликта остановить насилие и пощадить гражданское население... Американцы и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право», – заявил Пфистер (цитата по «РИА Новости»).