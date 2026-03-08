Швейцария обвинила США и Израиль в нарушении международного права
Глава минобороны Швейцарии Мартин Пфистер назвал нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права, пишет Tages-Anzeiger. Он призвал к деэскалации и защите мирных жителей.
«Федеральный совет считает, что нападение на Иран представляет собой нарушение международного права. На наш взгляд, это представляет собой нарушение запрета на насилие. Мы призываем все стороны конфликта остановить насилие и пощадить гражданское население... Американцы и Израиль атаковали Иран с воздуха. При этом они, как и Иран, нарушили международное право», – заявил Пфистер (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что Берн не считает ошибочными свои усилия по поддержанию каналов связи между Вашингтоном и Тегераном. «Всегда нужно стараться предотвращать конфликты, даже если не всегда получается», – сказал он.
Пфистер также отметил, что нейтралитет Швейцарии не пострадал: запросов на транзитные рейсы или экспорт вооружений сторонам конфликта не поступало. Вопрос о возможном прекращении поставок оружия США пока неактуален – американцы не подавали соответствующих заявок.
Ранее МИД Китая потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. Такой же позиции придерживается и Россия. Индия призвала участников конфликта к сдержанности. Франция, Германия и Британия выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Тегеран давно призывали остановить ядерную программу и «воздержаться от дестабилизирующих действий».