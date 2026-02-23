Как в мире отреагировали на американо-израильский удар по Ирану

Как в мире отреагировали на американо-израильский удар по ИрануНе все союзники США поддержали действия Трампа
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран атакует американские военные базы на Ближнем востоке. Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации состоится в полночь по московскому времени. «Ведомости» собрали реакции международного сообщества на атаки.
Катар
МИД Катара осудил удары иранскими баллистическими ракетами по своей территории, заявив о грубом нарушении национального суверенитета страны. Катар оставляет за собой право ответить на атаку.
Нанесение ударов не соответствует принципам добрососедства и не может быть оправдано, так как Доха всегда стремилась дистанцироваться от региональных конфликтов и содействовать диалогу между Тегераном и международным сообществом.
Кувейт
Кувейт заявил, что его системы ПВО успешно отразили агрессию Ирана «в соответствии с утвержденными оперативными процедурами и применимыми правилами ведения боевых действий».
В Эль-Кувейте напомнили о статье 51 Устава Организации Объединенных Наций (неотъемлемое право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения).
Оман
Министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди «встревожен» ситуацией. Он призвал США «не втягиваться в это дальше». «Это не ваша война», – подчеркнул он.
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия назвала операцию Ирана «предательской» и призвала международное сообщество осудить атаки. Эр-Рияд пообещал «использовать все имеющиеся в распоряжении возможности для поддержки соседей в любых предпринимаемых ими мерах».
Ирак
Ирак следит за ситуацией с «крайней обеспокоенностью». В Багдаде призвали иракских граждан, находящихся в районах, подвергшихся ударам, и вблизи них, искать убежище.
Индия
МИД Индии выразил глубокую обеспокоенность в связи с последними событиями в Иране и регионе Персидского залива. «Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации и уделять первостепенное внимание безопасности гражданского населения», – заявили в министерстве.
Для деэскалации напряженности следует продолжать диалог.
Китай
МИД Китая потребовал от США и Израиля немедленно прекратить военную операцию против Ирана. «Китай в высшей степени обеспокоен военными ударами США и Израиля по Ирану, необходимо уважать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана», – заявили в дипведомстве.
Европа
Французский президент Эммануэль Макрон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Начало войны между США, Израилем и Ираном имеет «серьезные последствия для международного мира и безопасности», подчеркнул он.
У Ирана нет иного выбора, кроме как договориться о прекращении своих ядерной и ракетной программ. Париж готов «задействовать ресурсы» по запросу своих партнеров.
Чуть позже Франция, Германия и Британия выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Тегеран давно призывали остановить ядерную программу и «воздержаться от дестабилизирующих действий».
Россия
МИД России осудил агрессию США и Израиля против Ирана, потребовав политико-дипломатического урегулирования конфликта. Москва готова содействовать поиску мирных решений на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов. Действия США и Израиля ставят регион на грань гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы, подчеркнули в дипведомстве.
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ по ситуации вокруг Ирана.
РФ и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана, сообщило постпредство РФ. «Россия готова оказать все необходимое содействие в этом процессе», – говорится в комментарии миссии.