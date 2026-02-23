Как в мире отреагировали на американо-израильский удар по Ирану

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран атакует американские военные базы на Ближнем востоке. Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации состоится в полночь по московскому времени. «Ведомости» собрали реакции международного сообщества на атаки.