МИД Катара осудил иранские удары по стране

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку. Там указали, что нанесение ударов по территории страны не соответствует принципам добрососедства и не может быть оправдано, так как Доха всегда стремилась дистанцироваться от региональных конфликтов и содействовать диалогу между Тегераном и международным сообществом. Обстрелы Катара угрожают основам взаимопонимания, на которых основывались двусторонние отношения между страной и Ираном.