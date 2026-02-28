МИД Катара осудил иранские удары по стране
Катар осуждает удары иранскими баллистическими ракетами по своей территории и считает это грубым нарушением национального суверенитета страны. Об этом сообщило катарское министерство иностранных дел.
Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Катар оставляет за собой право ответить на атаку. Там указали, что нанесение ударов по территории страны не соответствует принципам добрососедства и не может быть оправдано, так как Доха всегда стремилась дистанцироваться от региональных конфликтов и содействовать диалогу между Тегераном и международным сообществом. Обстрелы Катара угрожают основам взаимопонимания, на которых основывались двусторонние отношения между страной и Ираном.
28 февраля CNN со ссылкой на источник объявил об уничтожении двух иранских ракет над Катаром.
В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) превентивно нанесла удары по Ирану. В результате поражены десятки военных целей. Атаки призваны снизить потенциал «иранского террористического режима». По данным ведомства, страна в последние месяцы работала над реализацией своей ядерной программы и восстановлением производства ракет. Это представляет угрозу для Израиля.
Исламская республика в ответ ударила по Тель-Авиву баллистическими ракетами.