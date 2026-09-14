МИД РФ исключил Швейцарию как площадку для переговоров по Украине
Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.
«Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – сказал дипломат.
По словам Грушко, Женеву больше нельзя рассматривать как нейтральную площадку для переговоров из-за действий швейцарских властей. Он заявил, что политика Берна превращает страну «если не в прямого члена НАТО, то в фактически ассоциированного члена».
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает, что трехсторонняя встреча с США и Украиной по урегулированию конфликта пройдет в обозримой перспективе. Песков подчеркнул, что переговоры в таком формате уже обсуждались, но новых предложений на данный момент нет. Именно для поиска новых вариантов стороны и соберутся, пояснил он.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Россия считает приемлемой площадку Абу-Даби для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине.