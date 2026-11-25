Глава отдела по санкциям Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам Даниэль Эби обнародовал обновленную информацию на юридической конференции в Женеве 24 ноября. По его словам, новая цифра на 15% больше, чем в апреле 2025 г. (7,4 млрд франков), поскольку было конфисковано больше активов, а стоимость некоторых из них в золоте выросла. Вместе с тем, по его словам, общая сумма активов Банка России сократилась на 9% до 6,8 млрд франков по сравнению с показателями 18-месячной давности. Это связано с тем, что активы хранились в корзине валют, которые обесценились.