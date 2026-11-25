Отцу Меган Маркл предъявлены обвинения в хранении детской порнографии
Томасу Марклу, 82-летнему отцу супруги британского принца Гарри Меган Маркл, было предъявлено обвинение в хранении материалов о сексуальном насилии над детьми. Об этом сообщает The Guardian.
Маркл был обвинен федеральным судом в Лос-Анджелесе по двум пунктам 24 ноября. Его обвиняют в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми на Филиппинах, где он ранее жил, а также в хранении незаконных изображений и других материалов, связанных с детьми младше 12 лет, в хранилищах в Лос-Анджелесе. Обвинительное заключение удваивает количество обвинений, предъявленных Марклу по делу, согласно которому он позировал на фотографиях как минимум с одной обнаженной несовершеннолетней девочкой и с другими детьми.
Ранее Маркл уже представал перед федеральным судом в Тампе по обвинению в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми в Калифорнии. По данным федеральных властей, сначала суд в Тампе освободил его после краткого разбирательства, но позже он снял электронный браслет и был заключен под стражу. По данным издания, Маркл не общается со своей дочерью и зятем принцем Гарри.
6 ноября ФБР задержало Маркла в доме престарелых во Флориде. Расследование началось после того, как в арендованном помещении в районе Лос-Анджелеса обнаружили 78 предметов, включая слайды, негативы и книги, содержащие изображения, предположительно содержащие детскую сексуальную эксплуатацию. Сам мужчина отрицает какие-либо правонарушения. Меган Маркл, узнав о произошедшем, заявила, что глубоко потрясена обнародованной информацией. 11 ноября Associated Press писало, что Маркла повторно взяли под стражу после того, как он снял электронный браслет, отслеживающий его перемещения.