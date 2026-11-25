Маркл был обвинен федеральным судом в Лос-Анджелесе по двум пунктам 24 ноября. Его обвиняют в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми на Филиппинах, где он ранее жил, а также в хранении незаконных изображений и других материалов, связанных с детьми младше 12 лет, в хранилищах в Лос-Анджелесе. Обвинительное заключение удваивает количество обвинений, предъявленных Марклу по делу, согласно которому он позировал на фотографиях как минимум с одной обнаженной несовершеннолетней девочкой и с другими детьми.