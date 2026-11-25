24 ноября спецпосланник США Джаред Кушнер рассказал журналу New York, что пытался убедить Трампа перестать критиковать Зеленского. Кушнер отметил, что сочувствует Зеленскому, но считает публичную манеру Киева вести переговоры контрпродуктивной. По его мнению, Украина должна осознать, что после завершения конфликта ее ждет более благоприятное будущее. В публикации говорится, что во время обсуждения возможных поставок дизельного топлива в обмен на смягчение санкций Зеленский выразил протест. В ответ Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента.