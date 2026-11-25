Трамп высмеял слова Зеленского о сроках сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп «громко рассмеялся» на вопрос о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, что американские переговорщики хотят заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом к январю. Об этом пишет New York Post.
«Кто это сказал? Он хочет, чтобы я сделал что?» - спросил Трамп, смеясь и переглядываясь со своим помощником.
По словам главы Белого дома, конфликт затянулся, потому что «для танго нужны двое». Трамп заявил, что не ограничен сроками и «просто хочет, чтобы это закончилось».
24 ноября спецпосланник США Джаред Кушнер рассказал журналу New York, что пытался убедить Трампа перестать критиковать Зеленского. Кушнер отметил, что сочувствует Зеленскому, но считает публичную манеру Киева вести переговоры контрпродуктивной. По его мнению, Украина должна осознать, что после завершения конфликта ее ждет более благоприятное будущее. В публикации говорится, что во время обсуждения возможных поставок дизельного топлива в обмен на смягчение санкций Зеленский выразил протест. В ответ Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента.