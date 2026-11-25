Трамп заявил об отсутствии стремления к смене правящего в Иране режима
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет цели сместить правящий режим в Иране. Его слова передает New York Post.
По словам американского лидера, цель Израиля – покончить с Ираном – «вероятно, достижима», но это не его цель.
«Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был за или против смены режима, для меня это никогда не было критерием», – сказал хозяин Белого дома.
Израиль выступает за абсолютную смену режима в Иране, чтобы положить конец конфликту. Вместе с тем, в ноябре Трамп заявил, что война уже «фактически окончена», но он намерен сохранить эмбарго в отношении иранских портов, чтобы добиться заключения ядерной сделки.
24 ноября NBC News сообщал со ссылкой на американского чиновника, что в администрации Трампа обсуждают возможность нанесения ударов по высшим руководителям Ирана «с целью устранения представителей наиболее жесткого крыла иранского руководства».