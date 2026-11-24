По данным телеканала, сторонники такого решения считают, что оно может позволить Трампу завершить войну и усилить давление на Тегеран. Противники этой инициативы, напротив, предупреждают, что подобные действия могут привести к ужесточению позиции иранского руководства и подорвать доверие к Вашингтону в ходе переговоров о прекращении боевых действий. Некоторые представители американского военного руководства также выразили обеспокоенность тем, что удары по иранским лидерам могут повысить угрозу безопасности официальных лиц США.