NBC: США могут нанести удары по высшему руководству Ирана
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность нанесения ударов по высшим руководителям Ирана «с целью устранения представителей наиболее жесткого крыла иранского руководства». Об этом сообщил NBC News со ссылкой на американского чиновника.
По данным телеканала, сторонники такого решения считают, что оно может позволить Трампу завершить войну и усилить давление на Тегеран. Противники этой инициативы, напротив, предупреждают, что подобные действия могут привести к ужесточению позиции иранского руководства и подорвать доверие к Вашингтону в ходе переговоров о прекращении боевых действий. Некоторые представители американского военного руководства также выразили обеспокоенность тем, что удары по иранским лидерам могут повысить угрозу безопасности официальных лиц США.
Как отмечает NBC News, возможность устранения высокопоставленных представителей руководства Ирана уже давно входит в число вариантов, представленных американскому президенту. В последние недели обсуждение этой инициативы активизировалось на фоне поиска путей завершения конфликта.
По словам источников телеканала, Трамп пока не принял окончательного решения и рассматривает несколько вариантов, включая возобновление масштабных военных операций против Ирана. Представитель американской администрации заявил, что в распоряжении президента имеется множество вариантов действий, а его главной задачей остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
13 октября Трамп заявил, что США, вероятно, не стоило ликвидировать руководителей Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело. «Возможно, мы зашли слишком далеко в отношении руководства, потому что теперь уже не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело», – сказал он.
Трамп отметил, что сейчас никто не хочет занимать пост главы Ирана.
В первый день войны с Ираном американские силы убили верховного лидера страны Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Также в марте был ликвидирован секретарь Совбеза Исламской Республики Иран Али Лариджани. Тегеран в ответ на это начал атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку, а также заблокировал Ормузский пролив.