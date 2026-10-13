Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана

В первый день войны с Ираном американские силы убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Также в марте был ликвидирован секретарь Совбеза Исламской Республики Али Лариджани. Тегеран в ответ на это начал атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку, а также блокировал Ормузский пролив.