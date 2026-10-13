Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Политика /

Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана

Ведомости
The White House / Flickr
The White House / Flickr

США, вероятно, не стоило ликвидировать руководителей Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге в штате Огайо.

«Возможно, мы зашли слишком далеко в отношении руководства, потому что теперь уже не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело», - сказал он (цитата по The Financial Express).

Трамп заявил, что сейчас никто не хочет занимать пост главы Ирана. Вместе с тем президентом республики является Масуд Пезешкиан.

В первый день войны с Ираном американские силы убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Также в марте был ликвидирован секретарь Совбеза Исламской Республики Али Лариджани. Тегеран в ответ на это начал атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку, а также блокировал Ормузский пролив.

Москва осудила убийства лидеров Ирана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте