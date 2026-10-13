Трамп допустил, что США не стоило ликвидировать руководство Ирана
США, вероятно, не стоило ликвидировать руководителей Ирана, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на митинге в штате Огайо.
«Возможно, мы зашли слишком далеко в отношении руководства, потому что теперь уже не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело», - сказал он (цитата по The Financial Express).
Трамп заявил, что сейчас никто не хочет занимать пост главы Ирана. Вместе с тем президентом республики является Масуд Пезешкиан.
В первый день войны с Ираном американские силы убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных руководителей. Также в марте был ликвидирован секретарь Совбеза Исламской Республики Али Лариджани. Тегеран в ответ на это начал атаковать американские базы по всему Ближнему Востоку, а также блокировал Ормузский пролив.
Москва осудила убийства лидеров Ирана.