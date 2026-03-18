Кремль осудил убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани
Россия осуждает убийства представителей руководства Ирана. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель секретаря Совбеза исламской республики Али Лариджани.
«Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийство и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также и других стран», – пояснил представитель Кремля.
Информацию о гибели Лариджани в Иране подтвердили 17 марта. До этого об этом заявлял министр обороны Израиля Исраэль Кац.
По оценке Bloomberg, убийство Лариджани может осложнить перспективы мирного урегулирования. Представитель правительства Израиля, комментируя произошедшее, заявил, что «чтобы разрешить конфликт, нужно давить на режим аятолл до тех пор, пока он не исчезнет».
Агентство отмечало, что Лариджани рассматривался иностранными дипломатами как возможный посредник в переговорах. Его характеризовали как «проницательного инсайдера, который в целом выступал за использование дипломатии для ослабления экономической изоляции Ирана».
Газета The Guardian писала, что смерть Лариджани может стать для исламской республики более тяжелой потерей, чем гибель аятоллы Али Хаменеи.
18 марта стало известно, что Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю в ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности.