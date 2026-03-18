Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран нанесет удары по Израилю за убийство Лариджани

Ведомости

Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю в отместку за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

О гибели Лариджани 17 марта заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. До этого CNN со ссылкой на источник сообщал о нанесении удара по нему в Тегеране.

16 марта Axios писал о том, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Источники издания отмечали, что именно Лариджани в последние дни координировал действия иранского руководства после гибели прежнего верховного лидера Али Хаменеи.

10 марта Лариджани выступил с жестким заявлением о том, что Иран считает пустыми угрозы американского президента Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. Также тогда в своем аккаунте в соцсети X он призвал американского лидера Дональда Трампа «беречься самому».

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. В первый день конфликта был убит Али Хаменеи. Позже пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи.

Трамп сомневался в том, что новый верховный лидер Ирана жив, так как тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. Также появлялись данные о ранениях нового иранского лидера. Однако 18 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и контролирует ситуацию в стране.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её