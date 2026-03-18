Иран нанесет удары по Израилю за убийство Лариджани
Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю в отместку за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
16 марта Axios писал о том, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Источники издания отмечали, что именно Лариджани в последние дни координировал действия иранского руководства после гибели прежнего верховного лидера Али Хаменеи.
10 марта Лариджани выступил с жестким заявлением о том, что Иран считает пустыми угрозы американского президента Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. Также тогда в своем аккаунте в соцсети X он призвал американского лидера Дональда Трампа «беречься самому».
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. В первый день конфликта был убит Али Хаменеи. Позже пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи.
Трамп сомневался в том, что новый верховный лидер Ирана жив, так как тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. Также появлялись данные о ранениях нового иранского лидера. Однако 18 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и контролирует ситуацию в стране.