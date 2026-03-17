CNN: Израиль атаковал Лариджани при ударах по Ирану
Израиль нанес удар по главе Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в Тегеране, сообщает CNN со ссылкой на израильский источник.
По данным источника, израильские военные пока проводят оценку последствий удара, чтобы установить, мертв ли Лариджани.
Вечером 16 марта армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию одновременных ударов по Тегерану, Ширазу и Тебризу. Официально целью атак назывались объекты по производству ракет и командные центры. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что Израиль «достиг значительных успехов» в ходе операции.
Кроме того, ранее Израиль нанес удары по высокопоставленным представителям группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в РФ) в секторе Газа, сообщил источник CNN.
15 марта Reuters сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.
По данным источников, в первые дни войны высокопоставленные американские чиновники обращались к Оману для обсуждения деэскалации, а Лариджани и глава МИД Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для переговоров о прекращении огня с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Однако эти обсуждения так и не состоялись и позиция Ирана лишь ужесточилась.