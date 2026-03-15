Reuters: Трамп отказался начинать переговоры о перемирии с Ираном

Иранские источники издания сообщили, что Тегеран отверг попытки нескольких стран договориться о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не прекратят авиаудары и не выполнят требования Ирана, которые включают постоянное прекращение атак и выплату компенсаций в рамках перемирия. Египет, который также участвовал в посредничестве до войны, пытался возобновить коммуникацию, однако эти усилия не привели к прогрессу. В то же время позиции всех сторон конфликта только ужесточаются, и некоторые советники Трампа призывают к скорейшему завершению войны из-за роста цен на бензин, который может дорого обойтись республиканцам на предстоящих промежуточных выборах.