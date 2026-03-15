Reuters: Трамп отказался начинать переговоры о перемирии с Ираном

Reuters: Трамп отказался начинать переговоры о перемирии с ИраномОбе стороны готовятся к затяжному противостоянию
Администрация президента США Дональда Трампа отклонила попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, знакомые с ситуацией.
Со своей стороны, Тегеран отвергает возможность какого-либо перемирия до тех пор, пока не прекратятся удары со стороны США и Израиля, заявили два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран уже пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.
Отсутствие заинтересованности как в Вашингтоне, так и в Тегеране свидетельствует о том, что обе стороны готовятся к затяжному противостоянию, даже несмотря на растущее число жертв среди гражданского населения и рекордный рост цен на нефть из-за закрытия Ираном Ормузского пролива, отмечает агентство. Оман, который выступал посредником на переговорах до начала войны, несколько раз пытался наладить каналы связи, однако в Белом доме дали понять, что не заинтересованы в этом. Высокопоставленный представитель администрации подтвердил, что Трамп отверг эти усилия и намерен продолжать военную кампанию для дальнейшего ослабления военного потенциала Тегерана.
Иранские источники издания сообщили, что Тегеран отверг попытки нескольких стран договориться о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не прекратят авиаудары и не выполнят требования Ирана, которые включают постоянное прекращение атак и выплату компенсаций в рамках перемирия. Египет, который также участвовал в посредничестве до войны, пытался возобновить коммуникацию, однако эти усилия не привели к прогрессу. В то же время позиции всех сторон конфликта только ужесточаются, и некоторые советники Трампа призывают к скорейшему завершению войны из-за роста цен на бензин, который может дорого обойтись республиканцам на предстоящих промежуточных выборах.
По данным источников, в первые дни войны высокопоставленные американские чиновники обращались к Оману для обсуждения деэскалации, а высший советник по безопасности Ирана Али Лариджани и глава МИД Аббас Арагчи также пытались использовать Оман в качестве канала для переговоров о прекращении огня с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса. Однако эти обсуждения так и не состоялись, и позиция Ирана лишь ужесточилась. Один из иранских источников подчеркнул, что Корпус стражей исламской революции не примет никакого прекращения огня или дипломатических усилий, поскольку считает, что потеря контроля над Ормузским проливом будет означать поражение в войне.