Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Лариджани в ответ на угрозы Трампа посоветовал «беречься самому»

Ведомости

Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В своем аккаунте в соцсети X он призвал американского лидера «беречься самому».

«Даже те, кто сильнее вас, не смогли уничтожить иранский народ. Берегите себя, чтобы самим не быть ликвидированными!» – написал Лариджани.

До этого Трамп пригрозил увеличить силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Он также допустил возможность атак по «легко уничтожаемым целям», после которых Иран, по его словам, «будет практически не в состоянии восстановиться». Американский лидер заявил, что в таком случае исламской республике грозят «смерть, огонь и ярость».

10 марта The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона, в частности отказаться от ядерных разработок.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране состоялась церемония присяги его сына, ставшего новым лидером, – аятоллы Моджтабы Хаменеи.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте