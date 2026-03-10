Лариджани в ответ на угрозы Трампа посоветовал «беречься самому»
Иран считает пустыми угрозы президента США Дональда Трампа об усилении атак по исламской республике. С таким заявлением выступил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В своем аккаунте в соцсети X он призвал американского лидера «беречься самому».
«Даже те, кто сильнее вас, не смогли уничтожить иранский народ. Берегите себя, чтобы самим не быть ликвидированными!» – написал Лариджани.
До этого Трамп пригрозил увеличить силу ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран будет препятствовать поставкам нефти через Ормузский пролив. Он также допустил возможность атак по «легко уничтожаемым целям», после которых Иран, по его словам, «будет практически не в состоянии восстановиться». Американский лидер заявил, что в таком случае исламской республике грозят «смерть, огонь и ярость».
10 марта The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона, в частности отказаться от ядерных разработок.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране состоялась церемония присяги его сына, ставшего новым лидером, – аятоллы Моджтабы Хаменеи.