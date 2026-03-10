Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи при отсутствии уступок

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поддержит убийство нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона – например, о прекращении ядерных разработок в Иране. Американский лидер заявил об этом своим помощникам, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой действующих и бывших американских чиновников.

Трамп уже заявлял, что он «разочарован» выбором Ирана нового верховного лидера, но говорил, что хотел бы его свергнуть. С начала войны американские военные нанесли удары по более чем 5000 целей, но «некоторые из самых важных целей оставили на потом, на случай, если нам понадобится их уничтожить», – заявлял американский лидер.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против страны. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи.

