Axios: Иран и США в последние дни поддерживают прямой контакт
Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, в последние дни Арагчи направлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых обсуждался вопрос прекращения войны. При этом неизвестно, насколько содержательными были эти контакты. Это первый известный прямой обмен сообщениями между сторонами с начала конфликта более двух недель назад, отмечает Axios.
Высокопоставленный американский чиновник отверг требование Ирана о выплате «репараций» как части возможного мирного соглашения. Вместе с тем он отметил, что президент США Дональд Трамп открыт для сделки, которая позволит Ирану «интегрироваться в мировую экономику и зарабатывать на продаже нефти».
«Президент всегда открыт для сделки. Но он не ведет переговоры с позиции слабости. Он не отступает от причин, по которым начался этот конфликт», – сказал чиновник.
Иранские власти при этом публично заявляют, что не ведут переговоров о прекращении огня с администрацией Трампа. По их словам, Тегеран не заинтересован во временном перемирии, которое позволило бы США и Израилю перегруппироваться и снова атаковать, и настаивает на гарантиях постоянного мирного соглашения.
По данным Axios, до начала войны Арагчи не считался ключевым лицом, принимающим решения в Иране. Однако сейчас он координирует свои действия с секретарем высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который, по данным источников, фактически стал гражданским лидером страны после гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи. Американские чиновники рассматривают Арагчи как основной канал коммуникации, поскольку у них уже были рабочие контакты с ним.
16 марта журналист Axios Барак Равид писал, что в администрации США и союзных странах считают, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться до сентября 2026 г., даже если темпы войны снизят интенсивность.
15 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом отклонил попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном. При этом Тегеран также отвергает возможность какого-либо перемирия до тех пор, пока не прекратятся удары со стороны США и Израиля. Об этом изданию сообщили два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран уже пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.