Axios: Иран и США в последние дни поддерживают прямой контакт

15 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом отклонил попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном. При этом Тегеран также отвергает возможность какого-либо перемирия до тех пор, пока не прекратятся удары со стороны США и Израиля. Об этом изданию сообщили два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран уже пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.