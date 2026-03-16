Axios: война против Ирана может затянуться до сентября

Член Совета по определению политической целесообразности, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи 14 марта заявлял, что Тегеран требует от США компенсации за нанесенный ущерб и вывода американских войск из зоны Персидского залива. «Мы готовы к завершению конфликта только после получения полной компенсации от США за все нанесенные убытки, а также гарантий на будущее, что невозможно без вывода американских войск из зоны Персидского залива», – сказал он.