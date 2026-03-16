Axios: война против Ирана может затянуться до сентября
В администрации США и союзных странах считают, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться до сентября 2026 г., даже если темпы войны снизят интенсивность. Об этом рассказал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.
Как отмечает портал, согласно заявлениям представителей Белого дома, Вашингтон ожидал, что операция продлится от четырех до шести недель. В этом контексте 1 апреля (33-й день войны) может стать ключевым моментом для США.
Член Совета по определению политической целесообразности, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи 14 марта заявлял, что Тегеран требует от США компенсации за нанесенный ущерб и вывода американских войск из зоны Персидского залива. «Мы готовы к завершению конфликта только после получения полной компенсации от США за все нанесенные убытки, а также гарантий на будущее, что невозможно без вывода американских войск из зоны Персидского залива», – сказал он.
Bloomberg сообщал, что союзники США не понимают, каких целей Вашингтон добивается в ходе военной кампании против Ирана. По данным агентства, лидеры стран Группы семи (G7) пытались получить разъяснения от президента США Дональда Трампа во время недавнего телефонного разговора. Американский лидер, в свою очередь, не дал прямого ответа, отметив лишь, что рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации. При этом он выразил надежду на скорое завершение конфликта.