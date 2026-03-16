Bloomberg: союзники не понимают целей США в конфликте с Ираном

14 марта Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны участвовать в обеспечении безопасности судоходства. Позднее он сообщил, что Вашингтон получил «некоторые положительные отклики» после обращения к партнерам с просьбой о помощи, однако ряд государств «предпочел бы не вмешиваться». Американский лидер предупредил, что НАТО ожидает «очень плохое» будущее, если союзники США откажутся помогать в урегулировании кризиса в Ормузском проливе.