Bloomberg: союзники не понимают целей США в конфликте с Ираном
Союзники США не понимают, каких целей Вашингтон добивается в ходе военной кампании против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, лидеры стран Группы семи (G7) пытались получить разъяснения от президента США Дональда Трампа во время недавнего телефонного разговора. Однако американский лидер не дал прямого ответа, отметив лишь, что рассматривает несколько возможных сценариев развития ситуации. При этом он выразил надежду на скорое завершение конфликта.
Как пишет Bloomberg, союзники США находятся в замешательстве и недоумении из-за противоречивых и меняющихся заявлений Вашингтона. По словам собеседников агентства, за последние дни это ощущение только усилилось.
Агентство также отмечает, что партнеры США, видимо, не готовы тратить ресурсы, участвуя в обеспечении прохода судов через Ормузский пролив.
14 марта Трамп заявил, что страны, импортирующие нефть через Ормузский пролив, должны участвовать в обеспечении безопасности судоходства. Позднее он сообщил, что Вашингтон получил «некоторые положительные отклики» после обращения к партнерам с просьбой о помощи, однако ряд государств «предпочел бы не вмешиваться». Американский лидер предупредил, что НАТО ожидает «очень плохое» будущее, если союзники США откажутся помогать в урегулировании кризиса в Ормузском проливе.