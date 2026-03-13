Политика

Иран назвал два условия для прекращения войны с США и Израилем

Ведомости

Иран требует от США компенсации за нанесенный ущерб и вывода американских войск из зоны Персидского залива. Об этом телеканалу SNN заявил член Совета по определению политической целесообразности, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи.

«Мы готовы к завершению конфликта только после получения полной компенсации от США за все нанесенные убытки, а также гарантий на будущее, что невозможно без вывода американских войск из зоны Персидского залива», – сказал он.

Al Mayadeen писало, что условия Ирана для начала переговоров с США включают в себя гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсацию. По данным издания, Тегеран продолжает отвергать все попытки посредничества в вопросе прекращения огня, «выдвигая условия и требуя реальных гарантий».

Иранский посол в России Казем Джалали говорил, что США должны компенсировать весь ущерб, нанесенный Ирану в ходе конфликта. 11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что завершение войны возможно лишь при признании законных прав Тегерана, выплате республике репараций и предоставлении международных гарантий безопасности от новых нападений.

