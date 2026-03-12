Посол Ирана в РФ: США должны будут компенсировать нанесенный ущерб
США должны компенсировать весь ущерб, нанесенный Ирану в ходе конфликта. Об этом заявил иранский посол в России Казем Джалали.
«Нужно отменить все санкции против Ирана и компенсировать весь ущерб, который нанесли Ирану», – сказал дипломат на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
11 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что завершение войны возможно лишь при признании законных прав Тегерана, выплате республике репараций и предоставлении международных гарантий безопасности от новых нападений. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. По его словам, боевые действия скоро прекратятся, поскольку в Иране «практически не на что больше нацеливаться».
Иранские военные, в свою очередь, заявили, что Тегеран намерен перейти к более жесткой тактике и вместо ограниченных ответных действий будет применять новую стратегию «удар за ударом».
12 марта Трамп сказал, что военную операцию необходимо завершить до прихода «слабого, достойного сожаления» нового американского президента. Выступление транслировал телеканал CNBC News. Лидер США также отметил, что Вашингтон не намерен возвращаться к военным действиям на Ближнем Востоке каждые несколько лет, после того как американские силы, по его словам, «практически уничтожили Иран за последние 11 дней».