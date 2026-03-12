Посол Ирана в РФ: США должны будут компенсировать нанесенный ущерб

12 марта Трамп сказал, что военную операцию необходимо завершить до прихода «слабого, достойного сожаления» нового американского президента. Выступление транслировал телеканал CNBC News. Лидер США также отметил, что Вашингтон не намерен возвращаться к военным действиям на Ближнем Востоке каждые несколько лет, после того как американские силы, по его словам, «практически уничтожили Иран за последние 11 дней».