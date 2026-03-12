Газета
Трамп: работу в Иране необходимо завершить до прихода «слабого» президента

Ведомости

Боевые действия в Иране необходимо завершить до прихода «слабого, достойного сожаления» нового президента, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова транслировал CNBS News.

Трамп заявил, что США не хотят возвращаться на Ближний Восток каждые два года, когда американские военные «практически уничтожили Иран за последние 11 дней».

«Потому что когда-нибудь наступит время, когда у вас не будет меня в качестве президента. И, возможно, у вас будет слабый, достойный сожаления человек, как у нас было в прошлом. Мы не собираемся рассчитывать на то, что в будущем у нас будут компетентные президенты», – сказал американский президент.

11 марта Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится. По его словам, боевые действия завершатся, поскольку в Иране «практически не на что больше нацеливаться». В тот же день иранские военные заявили, что теперь Иран вместо ответных ударов на действия США и Израиля будет наносить удар за ударом.

Читайте также:Иран потребовал от США объяснить причины нападения перед остановкой боев
