Трамп: работу в Иране необходимо завершить до прихода «слабого» президента

«Потому что когда-нибудь наступит время, когда у вас не будет меня в качестве президента. И, возможно, у вас будет слабый, достойный сожаления человек, как у нас было в прошлом. Мы не собираемся рассчитывать на то, что в будущем у нас будут компетентные президенты», – сказал американский президент.