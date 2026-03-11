Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится

Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончитсяПрезидент США утверждает, что в стране практически не осталось целей
Президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение войны с Ираном. Об этом он сообщил в комментарии Axios.
По его словам, боевые действия завершатся, поскольку в Иране «практически не на что больше нацеливаться».
«В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», – сказал Трамп.
8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от США объяснить причины нападения перед остановкой боев. По его словам, действия Ирана являются «законным актом самообороны». Трамп объявлял, что основной причиной начала военной операции против Ирана является предполагаемая разработка ядерного оружия.
Al Mayadeen сообщал, что условия Ирана для начала переговоров с США включают гарантии от возобновления войны, получение полного ядерного топливного цикла и компенсации.