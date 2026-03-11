Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится

8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи потребовал от США объяснить причины нападения перед остановкой боев. По его словам, действия Ирана являются «законным актом самообороны». Трамп объявлял, что основной причиной начала военной операции против Ирана является предполагаемая разработка ядерного оружия.