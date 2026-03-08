Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Иран потребовал от США объяснить причины нападения перед остановкой боев

Ведомости

Тегеран требует от Вашингтона объяснить причины нападения на республику перед обсуждением возможности прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC News.

«Они должны объяснить, почему начали эту агрессию, прежде чем мы вообще будем рассматривать вопрос о прекращении огня», – сказал он.

Аракчи уточнил, что «никто не хочет продолжать эту войну», которая, по его словам, «навязана США и израильтянами». Он отметил, что действия Ирана являются «законным актом самообороны».

Президент США Дональд Трамп объявлял, что главной причиной начала военной операции против Ирана является остановка предполагаемой разработки ядерного оружия. Кроме того, в Вашингтоне подозревали, что Тегеран может напасть на американские силы первым. При этом Reuters со ссылкой на два источника писал, что пентагон не обнаружил признаков того, что Иран собирался первым напасть на США. Официально американская сторона об этом не заявляла.

3 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство не располагает доказательствами того, что Иран создавал ядерное оружие. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её