Иран потребовал от США объяснить причины нападения перед остановкой боев

Президент США Дональд Трамп объявлял, что главной причиной начала военной операции против Ирана является остановка предполагаемой разработки ядерного оружия. Кроме того, в Вашингтоне подозревали, что Тегеран может напасть на американские силы первым. При этом Reuters со ссылкой на два источника писал, что пентагон не обнаружил признаков того, что Иран собирался первым напасть на США. Официально американская сторона об этом не заявляла.