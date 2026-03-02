Reuters: у Пентагона не было доказательств о намерении Ирана напасть первым
Пентагон не обнаружил признаков того, что Иран собирался первым напасть на США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Представители военного ведомства на закрытых брифингах с сотрудниками конгресса 1 марта признали, что нет никаких разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Иран планирует атаковать американские войска первым.
«Заявления перед конгрессом, по-видимому, подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны, выдвинутых высокопоставленными чиновниками администрации», – говорится в материале.
О якобы угрозе Ирана нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке заявлял президент США Дональд Трамп. Он говорил, что не собирается «сидеть сложа руки и позволять американским войскам в регионе принимать на себя удары».
28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. К военной операции присоединились США, начав собственную под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним были убиты главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие военные лидеры республики.
Трамп утверждает, что Тегеран якобы два раза пытался убить его. Американский лидер при этом подчеркнул, что «достал» верховного лидера страны Хаменеи раньше.