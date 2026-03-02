Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: у Пентагона не было доказательств о намерении Ирана напасть первым

Ведомости

Пентагон не обнаружил признаков того, что Иран собирался первым напасть на США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

Представители военного ведомства на закрытых брифингах с сотрудниками конгресса 1 марта признали, что нет никаких разведывательных данных, свидетельствующих о том, что Иран планирует атаковать американские войска первым.

«Заявления перед конгрессом, по-видимому, подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны, выдвинутых высокопоставленными чиновниками администрации», – говорится в материале.

Глава фракции «Хезболла» Раад погиб при израильском ударе по Бейруту

Политика / Международные новости

О якобы угрозе Ирана нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке заявлял президент США Дональд Трамп. Он говорил, что не собирается «сидеть сложа руки и позволять американским войскам в регионе принимать на себя удары».

28 февраля Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. К военной операции присоединились США, начав собственную под названием «Эпическая ярость». Главными целями ударов стало руководство страны – в первый день боевых действий был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Вместе с ним были убиты главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие военные лидеры республики.

Трамп утверждает, что Тегеран якобы два раза пытался убить его. Американский лидер при этом подчеркнул, что «достал» верховного лидера страны Хаменеи раньше.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её