Арагчи: Иран продолжит воевать, пока Трамп не поймет свою ошибку
Иранские военные будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает, что начать такую операцию было ошибкой, заявил в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться», – написал он.
По мнению Арагчи, жертвы американской агрессии также должны получить компенсацию.
15 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом отклонил попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном. При этом Тегеран также отвергает возможность какого-либо перемирия до тех пор, пока не прекратятся удары со стороны США и Израиля. Об этом изданию сообщили два высокопоставленных иранских источника, добавив, что несколько стран уже пытались выступить посредниками в урегулировании конфликта.