Министр обороны Израиля заявил о гибели Али Лариджани

После революции 1979 г. он вступил в Корпус стражей исламской революции, а затем перешел на государственную службу, став министром культуры, а позже возглавив государственную телерадиокомпанию IRIB. В 2005 г. он стал секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком Ирана по ядерной программе, а в 2007 г. покинул этот пост. Он стал членом парламента в 2008 г. и три срока подряд занимал пост спикера парламента, сыграв ключевую роль в утверждении ядерной сделки 2015 г. Лариджани вернулся на пост секретаря Совета безопасности в августе 2025 г. и снова стал одной из ключевых фигур в руководстве Ирана.