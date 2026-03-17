Министр обороны Израиля заявил о гибели Али Лариджани
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Его слова передает Al Jazeera.
Тегеран пока официально не комментировал эту информацию.
17 марта о том, что Израиль нанес удар по Лариджани в Тегеране, сообщал CNN со ссылкой на израильский источник. Отмечалось, что израильские военные оценивают последствия удара, чтобы установить, мертв ли Лариджани.
Агентство уточняет, что Лариджани помогал определять стратегию страны в период американо-израильской войны против Ирана. Он родился в 1958 г. в Наджафе в богатой семье из Амола. Он принадлежит к влиятельной династии, которую журнал Time однажды назвал «иранскими Кеннеди». Его отец был известным богословом. В 20 лет Лариджани женился на Фариде Мотахари, дочери близкого соратника основателя Исламской Республики Рухоллы Хомейни. Получил светское образование: сначала окончил факультет математики и компьютерных наук, а затем защитил докторскую диссертацию по западной философии, посвященную Иммануилу Канту.
После революции 1979 г. он вступил в Корпус стражей исламской революции, а затем перешел на государственную службу, став министром культуры, а позже возглавив государственную телерадиокомпанию IRIB. В 2005 г. он стал секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком Ирана по ядерной программе, а в 2007 г. покинул этот пост. Он стал членом парламента в 2008 г. и три срока подряд занимал пост спикера парламента, сыграв ключевую роль в утверждении ядерной сделки 2015 г. Лариджани вернулся на пост секретаря Совета безопасности в августе 2025 г. и снова стал одной из ключевых фигур в руководстве Ирана.
16 марта Axios писал со ссылкой на источники, что Иран и США в последние дни поддерживают прямой канал связи между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. По данным издания, Арагчи координировал свои действия с Лариджани. Источники Axios говорили, что Лариджани фактически стал гражданским лидером страны после гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи.
15 марта президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер указал, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти.