Telegraph: Моджтаба Хаменеи случайно выжил при атаке 28 февраля

15 марта президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер обратил внимание, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. В тот же день министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Иране. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских атак.