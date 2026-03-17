Telegraph: Моджтаба Хаменеи случайно выжил при атаке 28 февраля
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи остался в живых при атаке США и Израиля 28 февраля, потому что вышел в сад за несколько минут до того, как в здание попали ракеты. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на эксклюзивные аудиоматериалы.
28 февраля прежний верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи были убиты ударами Израиля и США. Моджтабу Хаменеи избрали новым верховным лидером.
15 марта президент США Дональд Трамп высказал сомнения, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер обратил внимание, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти. В тот же день министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Иране. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских атак.
16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты «Аль-Джарида» о том, что Моджтаба Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву.