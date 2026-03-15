Арагчи опроверг информацию о ранении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи

Новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью MS Now.

Арагчи опроверг заявления министра обороны США Пита Хегсета о том, что Моджтаба Хаменеи был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов, в которых погибли его отец аятолла Али Хаменеи, а также его жена и сын.

«С новым верховным лидером нет никаких проблем. Система работает», – заявил он, добавив, что «все под контролем».

Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана после убийства отца 28 февраля. Совет экспертов утвердил его кандидатуру, а 9 марта население присягнуло ему на верность. Израиль заявил, что любой преемник Хаменеи будет рассматриваться как «безоговорочная цель для ликвидации».

