Арагчи опроверг информацию о ранении верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
Новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи в интервью MS Now.
Арагчи опроверг заявления министра обороны США Пита Хегсета о том, что Моджтаба Хаменеи был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов, в которых погибли его отец аятолла Али Хаменеи, а также его жена и сын.
«С новым верховным лидером нет никаких проблем. Система работает», – заявил он, добавив, что «все под контролем».