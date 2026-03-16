Главная / Политика /

Песков не стал комментировать информацию о госпитализации Хаменеи в Москву

Ведомости

Россия не будет комментировать публикацию кувейтской газеты «Аль-Джарида» о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы был отправлен на лечение в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», – сказал представитель Кремля.

15 марта министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов.

Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана после того, как его отец Али Хаменеи был убит ударами Израиля и США 28 февраля. 15 марта президент США Дональд Трамп усомнился, что Моджтаба Хаменеи жив. Американский лидер подчеркнул, что тот не появлялся на публике с момента прихода к власти.

