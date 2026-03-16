Песков не стал комментировать информацию о госпитализации Хаменеи в Москву

15 марта министр иностранных дел республики Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи здоров и контролирует ситуацию в Исламской Республике Иран. Так он опроверг слова министра войны США Пита Хегсета о том, что лидер был ранен и «обезображен» в результате израильских и американских ударов.