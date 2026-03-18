Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

В Иране подтвердили гибель секретаря совета нацбезопасности Али Лариджани

Ведомости

Глава высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате израильских ударов, сообщило агентство Fars со ссылкой на секретариат совета.

«Али Лариджани, секретарь высшего совета национальной безопасности, погиб мученической смертью», – говорится в публикации. Уточняется, что он погиб вместе с сыном и охраной.

О ликвидации Лариджани говорил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это произошло в ночь на 17 марта. Тегеран до этого официально не комментировал его возможную гибель.

При этом после слов главы израильского минобороны на странице Лариджани в соцсети X был опубликован пост, посвященный иранским морякам, погибшим ранее в этом месяце. В публикации отмечалось, что память моряков «навсегда останется в сердце иранского народа», а их гибель «укрепит основы армии Исламской Республики Иран».

