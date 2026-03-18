В Иране подтвердили гибель секретаря совета нацбезопасности Али Лариджани
Глава высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате израильских ударов, сообщило агентство Fars со ссылкой на секретариат совета.
«Али Лариджани, секретарь высшего совета национальной безопасности, погиб мученической смертью», – говорится в публикации. Уточняется, что он погиб вместе с сыном и охраной.
О ликвидации Лариджани говорил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это произошло в ночь на 17 марта. Тегеран до этого официально не комментировал его возможную гибель.
При этом после слов главы израильского минобороны на странице Лариджани в соцсети X был опубликован пост, посвященный иранским морякам, погибшим ранее в этом месяце. В публикации отмечалось, что память моряков «навсегда останется в сердце иранского народа», а их гибель «укрепит основы армии Исламской Республики Иран».