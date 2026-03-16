Политика

После заявления Израиля о смерти Лариджани в его профиле в Х появился новый пост

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал пост в соцсети X, посвященный иранским морякам, погибшим ранее в этом месяце. Он был выложен сразу после заявления Израиля о возможной гибели Лариджани в результате удара ЦАХАЛ.

В посте Лариджани говорится, что память моряков «навсегда останется в сердце иранского народа», а их гибель «укрепит основы армии Исламской Республики Иран».

По данным The Guardian, в последний раз Лариджани появлялся на публике 13 марта во время мероприятий ко Дню Аль-Кудс.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был убит в результате удара по Ирану прошлой ночью. Тегеран официально не комментировал его возможную гибель.

Отвлекает реклама?