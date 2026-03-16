После заявления Израиля о смерти Лариджани в его профиле в Х появился новый пост

Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани опубликовал пост в соцсети X, посвященный иранским морякам, погибшим ранее в этом месяце. Он был выложен сразу после заявления Израиля о возможной гибели Лариджани в результате удара ЦАХАЛ.