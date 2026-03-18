Bloomberg: убийство Лариджани может помешать мирному урегулированию в Иране
Гибель главы высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани может помешать потенциальным дипломатическим усилиям по скорейшему прекращению конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
«Похоже, Израиль переключает внимание на тех, кто может способствовать политическому урегулированию нынешнего кризиса», – процитировало агентство старшего научного сотрудника и заместителя директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Евросовете по международным отношениям Элли Геранмайе.
Представитель правительства Израиля, комментируя убийство Лариджани, заявил, что «чтобы разрешить конфликт, нужно давить на режим аятолл до тех пор, пока он не исчезнет».
Агентство отмечает, что репутация Лариджани как «проницательного инсайдера, который в целом выступал за использование дипломатии для ослабления экономической изоляции Ирана, но при этом стратегически сохранял позиции Исламской Республики на Ближнем Востоке», позволяла ряду иностранных дипломатов считать его человеком, который потенциально мог бы стать посредником в переговорах.
17 марта в Иране подтвердили гибель Лариджани. Перед этим о его убийстве заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, это произошло в ночь на 17 марта.