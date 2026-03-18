Чем известен убитый глава совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани

После ухода из правительства Лариджани с 2008 по 2020 г. трижды избирался в иранский парламент от города Кум – священного для шиитов религиозного центра (там богословское образование в свое время получил Моджтаба Хаменеи – сын и преемник убитого Али Хаменеи). После первого избрания в парламент Лариджани стал спикером, что позволило сохранить ему влияние на иранскую ядерную программу. В частности, он добился одобрения в 2015 г. парламентом ядерной сделки с Ираном (СВПД, в 2018 г. при Дональде Трампе США вышли из нее). Из-за своей прагматичной позиции по СВПД Лариджани стал восприниматься за рубежом как политик, готовый к компромиссам, но при этом сохраняющий скепсис по отношению к Западу.