Чем известен убитый глава совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани

Чем известен убитый глава совета нацбезопасности Ирана Али ЛариджаниПосле гибели аятоллы Хаменеи он считался его преемником
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани был убит в результате удара Израиля в ночь на 17 марта. Сначала об этом сообщило израильское минобороны, позднее подтвердило иранское агентство Fars со ссылкой на секретариат совета. Его смерть может стать для исламской республики более тяжелой потерей, чем гибель аятоллы Али Хаменеи, отмечает The Guardian. О том, чем был известен Лариджани, – в справке «Ведомостей».
Али Ардашир Лариджани родился 3 июня 1958 г. в Эн-Наджафе (Ирак) – одном из главных для мусульман-шиитов городов за пределами Ирана – в богатой и влиятельной семье. Его отец, переехавший в Ирак еще в 1930-е, как и дед по материнской линии, были аятоллами (почетное звание для наиболее авторитетных шиитских богословов-правоведов). Путь священнослужителя в будущем избрал и один из братьев Лариджани.
В целом арабские и западные СМИ отмечают высокий уровень влияния семьи Лариджани в Иране в последующие годы: многие его братья заняли видные государственные посты. А журнал Time в 2009 г. назвал их семью «иранскими Кеннеди».
В отличие от многих своих родных Лариджани получил не богословское, а светское образование. В год Исламской революции (1979 г.) он окончил бакалавриат по математике и информатике в Технологическом университете им. Шарифа. Позже получил сначала магистерскую, а затем и докторскую степень, защитив диссертацию об Иммануиле Канте в Тегеранском университете.
Вскоре после Исламской революции Лариджани женился на Фариде Мотахари, дочери Мортезы Мотахари, близкого соратника основателя Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни. У них родились двое сыновей и две дочери, одна из них – Фатима – окончила Кливлендский государственный университет в Огайо (США).
В начале 1980-х Лариджани вступил в Корпус стражей исламской революции (КСИР), довольно быстро поднявшись по служебной лестнице. В частности, он занимал важный пост представителя по связям между КСИР и меджлисом (парламентом). В 1994-1997 гг. был министром культуры при президенте Акбаре Хашеми Рафсанджани, а в 1994-2004 гг. также возглавлял государственную телерадиокомпанию IRIB.
В 2005 г. Лариджани баллотировался на пост президента, но не прошел во второй тур. В том же году был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности и главным переговорщиком страны Ирана по ядерной программе. Спустя два года из-за разногласий с президентом Махмудом Ахмадинежадом по ядерной политике покинул оба поста.
После ухода из правительства Лариджани с 2008 по 2020 г. трижды избирался в иранский парламент от города Кум – священного для шиитов религиозного центра (там богословское образование в свое время получил Моджтаба Хаменеи – сын и преемник убитого Али Хаменеи). После первого избрания в парламент Лариджани стал спикером, что позволило сохранить ему влияние на иранскую ядерную программу. В частности, он добился одобрения в 2015 г. парламентом ядерной сделки с Ираном (СВПД, в 2018 г. при Дональде Трампе США вышли из нее). Из-за своей прагматичной позиции по СВПД Лариджани стал восприниматься за рубежом как политик, готовый к компромиссам, но при этом сохраняющий скепсис по отношению к Западу.
В 2020 г. Лариджани курировал заключение масштабного соглашения с Китаем, предусматривавшее китайские инвестиции в размере $400 млрд. На фоне успеха сделки в 2021 г. бывший спикер парламента вновь пытался участвовать в президентских выборах, но его не допустил до них Совет стражей конституции. Сделано это было, по оценкам наблюдателей, поскольку верховный лидер Хаменеи продвигал в президенты Ибрахима Раиси. Тот в итоге одержал победу на голосовании, но в мае 2024 г. погиб при крушении вертолета. На внеочередных выборах Лариджани снова попытался выдвинуть свою кандидатуру, но опять получил отказ.
В 2025 г. президент Масуд Пезешкиан вновь назначил его секретарем Высшего совета национальной безопасности. На этом посту он оказался в центре принятий всех важных решений по поводу как внешней, так и внутренней политики. В частности, как писали СМИ, он курировал и противостояние с США и Израилем, и ядерную программу, и подавление протестов в самом Иране.
Как писали СМИ, Лариджани участвовал в переговорах с США и Израилем перед их совместной военной операцией, начавшейся 28 февраля. В первый день конфликта в своей резиденции были убиты Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных чиновников республики. Пост верховного лидера занял его сын Моджтаба Хаменеи. Лариджани же после гибели Хаменеи заявил, что Иран «сожжет сердца» своих врагов и «преподнесет незабываемый урок» им. Позднее он также отверг идею о возобновлении переговоров с США. Ряд СМИ называл Лариджани возможным преемником Хаменеи, хотя по закону исламской республики верховным лидером не может быть лицо без богословского образования и религиозного авторитета.