Путин: подлодки «Ясень-М» могут действовать скрытно в любой точке океана
Подлодки «Ясень-М» способны решать задачи в любом районе мирового океана, действуя скрытно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь».
«Многоцелевые подводные лодки типа "Ясень-М" отвечают и современным, и перспективным требованиям. Это важная составляющая военно-морского флота России. Они способны успешно решать задачи в любом районе мирового океана», – сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября прибыл в Северодвинск. Также президент проведет совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.
Мероприятия проходят на «Севмаше». Кроме того, президент проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.