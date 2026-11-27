Для национальных моделей Минцифры предложило утвердить дополнительные характеристики. Речь идет о том, что разработчик должен будет контролировать важные характеристики модели, а также самостоятельно и свободно заниматься ее дообучением. Оно может проводиться, даже если функционал и свойства модели поменяются.