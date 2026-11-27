Минцифры разработало правила для развития ИИ
Минцифры вместе со специалистами IT-отрасли разработало пакет документов о регулировании и развитии больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сказано на официальном сайте ведомства. Планируется, что основные положения вступят в силу с 1 марта 2027 г.
ИИ-модели могут получить два статуса:
суверенные – полностью российские,
национальные – могут опираться на зарубежные открытые модели и компоненты, но создаются российскими юрлицами и обучаются в России.
Для национальных моделей Минцифры предложило утвердить дополнительные характеристики. Речь идет о том, что разработчик должен будет контролировать важные характеристики модели, а также самостоятельно и свободно заниматься ее дообучением. Оно может проводиться, даже если функционал и свойства модели поменяются.
Для присвоения одного из статусов модели она должна будет пройти экспертизу на соответствие требованиям законодательства и культурному контексту. Ее будет проводить Институт системного программирования РАН. После проверки данных и документов Минцифры направит соответствующее заявление в органы безопасности для согласования.
Решение о присвоении статуса ИИ-модели будет принимать Правкомиссия по цифровому развитию по представлению подкомиссии по ИИ. При положительном решении ИИ-модель внесут в реестр, находящийся в открытом доступе.
Минцифры также отметило, что разработчики моделей получат доступ к государственным данным, кроме информации, составляющей охраняемую законом тайну, и персональных данных.
26 ноября президент России Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную до 2036 г., и утвердить национальный план действий в этой сфере. Он отметил, что внедрение ИИ должно стать более массовым и охватывать все сферы экономики и жизни.