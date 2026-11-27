Телеканал CNN в сентябре сообщил об утечке данных в кадровой системе Пентагона. В результате были раскрыты номера социального страхования и другая личная информация действующих и бывших военнослужащих. Тогда ведомство подтвердило, что утечка затронула 2,76 млн действующих и бывших военнослужащих и членов их семей, а также 294 000 умерших людей.