Хакеры взломали платформу облачных вычислений ВВС США
Платформа облачных вычислений военно-воздушных сил (ВВС) США Cloud One взломана хакерами, пишет Reuters со ссылкой на три источника. По их данным, взлом был обнаружен около месяца назад во время работ по модернизации системы. О личностях хакеров, масштабе происшествия и факте кражи данных не известно.
Представительство ВВС заявило агентству, что не комментирует состояние безопасности, уязвимости или оперативное состояние конкретных сетей и систем. «Мы постоянно принимаем разумные меры для защиты информации, систем и возможностей выполнения задач ВВС», – говорится в сообщении.
Телеканал CNN в сентябре сообщил об утечке данных в кадровой системе Пентагона. В результате были раскрыты номера социального страхования и другая личная информация действующих и бывших военнослужащих. Тогда ведомство подтвердило, что утечка затронула 2,76 млн действующих и бывших военнослужащих и членов их семей, а также 294 000 умерших людей.