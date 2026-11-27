В тот же день Песков говорил, что ИИ за год значительно увеличил возможности анализа обращений граждан на прямую линию. Благодаря этому анализировать поступающие вопросы, устанавливать, какие органы власти и регионы они затрагивают, стало проще, чем год назад, уточнил представитель Кремля.