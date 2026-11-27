Песков: число вопросов на прямую линию с Путиным приблизилось к 100 000
Количество обращений россиян к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным за первые часы сбора приблизилось к 100 000. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, интерес граждан к мероприятию очень высокий, а динамика поступления вопросов превышает показатели прошлых лет.
26 ноября Кремль объявил, что совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента состоятся 10 декабря в 12:00 мск. Прием вопросов от граждан начнется в полночь 27 ноября и продлится до завершения программы.
В тот же день Песков говорил, что ИИ за год значительно увеличил возможности анализа обращений граждан на прямую линию. Благодаря этому анализировать поступающие вопросы, устанавливать, какие органы власти и регионы они затрагивают, стало проще, чем год назад, уточнил представитель Кремля.
В прошлом году «Итоги года» с президентом прошли 19 декабря. Тогда он обсудил боевые действия на Украине, экономику, внешнюю политику и демографию.