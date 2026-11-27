Студия Грекова воссоздаст панораму «Оборона Севастополя»
Художники студии уже осмотрели здание панорамы, оценили состояние несущих конструкций и крепления полотна, а также обсудили подготовку копии произведения. Для восстановления музею передали архивные документы, фотографии панорамы и ее цифровую копию.
Работы будут проходить в несколько этапов. Сначала специалисты займутся ремонтом и реставрацией здания, включая кровлю, затем приступят к воссозданию полотна. По словам директора музея Татьяны Сарапулкиной, каркас панорамы сохранил целостность, поэтому его замена не потребуется. ВТБ выделил 1 млрд руб. на выполнение работ.
13 ноября на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появились данные, согласно которым реставрация здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» обойдется почти в 100 млн руб. Начальная цена контракта составила 99,839 млн руб. Работы должны быть завершены до 30 декабря 2027 г.
В июне при атаке украинского беспилотника было повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что здание музея-панорамы будет восстановлено и «станет краше», чем было до этого. По его словам, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы.