Трамп объяснил, почему называет Путина своим другом
Президент США Дональд Трамп заявил, что называет российского лидера Владимира Путина своим другом, поскольку стремится достичь соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Журналисты спросили американского лидера, как соотносятся его заявления о действиях России на Украине и дружбе с Путиным. Трамп ответил, что оба утверждения могут быть верными. «Мы хотим заключить соглашение», – сказал президент США (цитата по Clash Report).
По словам Трампа, главным препятствием на пути к урегулированию конфликта являются неприязненные отношения между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга. Поэтому когда я прихожу и, как оказывается, хорошо с ним лажу, я знаю его уже давно», – отметил американский лидер.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились около 40 минут, после чего состоялись трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Во время приветствия перед встречей Трамп также назвал Путина своим другом и сказал, что рад его видеть.
20 ноября на пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что у него «фантастические отношения» с Путиным, отметив, что в ходе переговоров на саммите АТЭС между сторонами возникла «невероятная энергетика». 22 ноября американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social фотографию рукопожатия с Путиным, сопроводив ее надписью «Мой друг».
26 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дружеские отношения президента Путина и Трампа помогают обсуждать самые сложные проблемы.