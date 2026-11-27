Суд оправдал бывшего вице-губернатора Кубани Коробку по делу о мошенничестве
Динской районный суд признал недоказанной вину бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки в мошенничестве и оправдал его. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Исследовав в совокупности представленные доказательства, суд сделал вывод о недосказанности вины Коробки, говорится в сообщении. Суд вынес оправдательный приговор. За Коробкой признано право на реабилитацию.
Коробку обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Коробка предложил одному из застройщиков содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промзоны под жилищную застройку за вознаграждение. По версии следствия, девелопер перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной Коробке организации «Первореченский спортивный клуб», но обещанные услуги оказаны не были, а средства были похищены.