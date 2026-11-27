По версии следствия, Коробка предложил одному из застройщиков содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе из земель промзоны под жилищную застройку за вознаграждение. По версии следствия, девелопер перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной Коробке организации «Первореченский спортивный клуб», но обещанные услуги оказаны не были, а средства были похищены.