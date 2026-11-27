Суд приговорил экс-главу Тамбовской области Егорова к 11 годам
Егорова признали виновным в получении взятки в размере 84 млн руб. от бывшего гендиректора «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов». По версии следствия, Егоров взаимен обеспечивал предпринимателю общее покровительство и создавал преференции для его коммерческой деятельности.
Обвинение запрашивало для экс-губернатора 14 лет колонии и штраф в размере 400 млн руб. Также гособвинение запросило для Сергея Аганова, который на момент задержания занимал должность замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», и соучастника преступления Александра Соломатина 8,5 года и 7,5 года соответственно. Оба фигуранта обвиняются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ). Приговор ожидается 27 ноября.
Егоров был главой Тамбовской области с сентября 2022 г. по ноябрь 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. В 2018 г. был советником министра строительства и ЖКХ России. В том же году Егоров получил пост замминистра строительства и ЖКХ. Егорова задержали по делу о взятке в 2025 г.