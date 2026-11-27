Егоров был главой Тамбовской области с сентября 2022 г. по ноябрь 2024 г. После этого он объявил об отставке и переходе на другую работу. В 2018 г. был советником министра строительства и ЖКХ России. В том же году Егоров получил пост замминистра строительства и ЖКХ. Егорова задержали по делу о взятке в 2025 г.