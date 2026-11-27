Число самозанятых в Москве превысило 2,5 млн
Количество самозанятых в Москве превысило 2,5 млн на 1 октября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Это значение составляет 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых.
По словам Багреевой, самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики: в дизайне и IT, репетиторстве и транспортных перевозках. «Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе», – сказала она.
С января по октябрь 2026 г. столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 194,6 млн чеков, средний размер чека – 2827 руб. За девять месяцев самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 млрд руб., что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Всего за время действия этого налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 млрд руб. налога на профессиональный доход.
23 ноября стало известно, что Объединение самозанятых России (в него входят 400 000 членов) и профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений.
Авторы письма заявили, что четкое разделение добросовестной платформенной занятости и скрытого найма – важное условие для развития рынка труда и платформенной экономики, так как позволяет сфокусировать регулирование на реальных злоупотреблениях, не создавая избыточной нагрузки на добросовестных участников.