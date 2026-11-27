С января по октябрь 2026 г. столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 194,6 млн чеков, средний размер чека – 2827 руб. За девять месяцев самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 млрд руб., что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Всего за время действия этого налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 млрд руб. налога на профессиональный доход.