12 ноября агентство dpa сообщило, что Mercedes-Benz решил заморозить все дальнейшие инвестиции в производство в Германии. Член правления Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил, что руководство компании приняло решение приостановить инвестиции в немецкие предприятия из-за высокой стоимости труда и отсутствия прогресса в переговорах с производственным советом и профсоюзом IG Metall. По его словам, стоимость одного часа труда на производстве в Германии в отдельных случаях в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Сопоставимая разница наблюдается и в административных подразделениях. В Германии сборочные заводы Mercedes-Benz расположены в Зиндельфингене, Раштатте и Бремене. Предприятия по производству компонентов находятся, в частности, в Штутгарте, Берлине, Гамбурге и Саксонии.