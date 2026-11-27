Mercedes-Benz создаст в Пекине совместное предприятие с китайской BAIC
Автомобильная компания Mercedes-Benz планирует открыть в Пекине совместное предприятие с китайской BAIC Motor для закупки комплектующих для легковых автомобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, направленные китайскому регулятору рынка ценных бумаг.
Согласно договоренности, Mercedes-Benz China получит 70% новой компании, а Beijing Benz, совместное предприятие немецкого автопроизводителя и BAIC, – оставшиеся 30%.
При этом обе стороны будут совместно контролировать деятельность создаваемой структуры.
12 ноября агентство dpa сообщило, что Mercedes-Benz решил заморозить все дальнейшие инвестиции в производство в Германии. Член правления Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил, что руководство компании приняло решение приостановить инвестиции в немецкие предприятия из-за высокой стоимости труда и отсутствия прогресса в переговорах с производственным советом и профсоюзом IG Metall. По его словам, стоимость одного часа труда на производстве в Германии в отдельных случаях в пять раз выше, чем на предприятиях в Восточной Европе. Сопоставимая разница наблюдается и в административных подразделениях. В Германии сборочные заводы Mercedes-Benz расположены в Зиндельфингене, Раштатте и Бремене. Предприятия по производству компонентов находятся, в частности, в Штутгарте, Берлине, Гамбурге и Саксонии.
В конце сентября стало известно, что Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода, если сотрудники предприятий откажутся от сверхурочной работы. Кроме того, компания может урезать сотрудникам праздничные и рождественские бонусы, а также отменить специальные выплаты. В целом совет директоров автоконцерна стремится сэкономить до 800 млн евро на затратах в Германии.