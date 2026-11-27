Перед саммитом Reuters писал 26 ноября, что лидеры стран Евросоюза могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями при обсуждении бюджета. «Лидеры будут кричать, жаловаться, демонстрировать готовность бороться. Сначала им нужно именно это. Им нужен срыв переговоров, кровь на стенах, прежде чем они смогут прийти к соглашению», – заявил один из собеседников агентства.