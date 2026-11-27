Семь стран ЕС в знак протеста покинули переговоры о бюджетеРазногласия возникли между теми, кто выступает за увеличение оборонных расходов, и теми, кто против
Семь стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в знак протеста покинули переговоры о бюджете ЕС на 2028–2034 гг. Об этом сообщило Politico.
По данным издания, представители государств, выступающих за сокращение расходов Евросоюза (члены S7), отказались от дальнейшего участия в переговорных сессиях, организованных председателем Европейского совета Антониу Коштой. Участники переговоров обвинили его в попытке расколоть коалицию сторонников сокращения бюджета посредством проведения встреч в небольших группах.
Как отмечает Politico, основные разногласия возникли между странами, выступающими за увеличение бюджета и сохранение расходов на сельское хозяйство, и государствами, требующими сокращения расходов и переориентации инвестиций на оборону и безопасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложенное Коштой сокращение бюджета «стратегической ошибкой». Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, заявила, что не намерена подписывать соглашение, пока не сочтет его справедливым для своей страны.
Изначально Еврокомиссия предложила бюджет объемом около 2 трлн евро. В преддверии саммита Кошта предложил сократить его на 204 млрд евро. По словам источников Politico, председатель Евросовета намерен представить новый проект бюджета, предусматривающий дополнительные сокращения расходов.
По итогам десятичасовых переговоров лидеры стран ЕС не смогли достичь соглашения. Следующая попытка согласовать бюджет будет предпринята на саммите 17 декабря. По словам европейских дипломатов и чиновников, переговоры могут продлиться несколько дней и ночей.
Перед саммитом Reuters писал 26 ноября, что лидеры стран Евросоюза могут столкнуться с настолько серьезными разногласиями при обсуждении бюджета. «Лидеры будут кричать, жаловаться, демонстрировать готовность бороться. Сначала им нужно именно это. Им нужен срыв переговоров, кровь на стенах, прежде чем они смогут прийти к соглашению», – заявил один из собеседников агентства.
21 ноября председатель Евросовета Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. Документ планируют обсудить на саммите ЕС 26–27 ноября.
Макрон заявлял, что в итоге проект этого бюджета не примут.