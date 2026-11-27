Австралия обяжет экспортеров оставлять до 20% СПГ на внутреннем рынке
Парламент Австралии принял закон, обязывающий экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 2028 г. резервировать до 20% продукции для внутреннего рынка. Мера направлена на сдерживание роста цен на энергоносители для населения и предприятий, сообщает Reuters.
Действие закона не будет распространяться на штат Западная Австралия, на долю которого приходится около двух третей экспорта австралийского СПГ. В регионе уже действует собственная программа резервирования 15% газа для внутренних потребителей.
Новые требования затронут три экспортных проекта на восточном побережье страны, реализуемые компаниями Origin Energy, Shell и Santos. Основными покупателями СПГ этих предприятий являются Китай, Япония, Южная Корея и Малайзия.
За последнее десятилетие восточное побережье Австралии столкнулось с сокращением предложения газа и ростом цен на фоне истощения месторождений у берегов штата Виктория. При этом критики инициативы предупреждают, что снижение цен может привести к сокращению инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений.
По итогам этого года Международное энергетическое агентство ожидает снижения спроса на газ в мире на 0,6% до 4,28 трлн куб. м. В последний раз мировой спрос на газ сокращался в 2022 г. – на 1,5% до 4,06 трлн куб. м, а до этого – в 2020 г., в период пандемии.