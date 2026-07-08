МЭА ожидает снижения спроса на газ в мире в 2026 году

В последний раз мировой спрос на газ сокращался в 2022 г. – на 1,5% до 4,06 трлн куб. м, а до этого – в 2020 г., в период пандемии, свидетельствуют данные организации. В 2025 г. спрос вырос на 0,6% до 4,3 трлн куб. м.