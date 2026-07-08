МЭА ожидает снижения спроса на газ в мире в 2026 году

МЭА ожидает снижения спроса на газ в мире в 2026 годуПотребители экономят топливо из-за высоких цен, переходят на уголь и другие источники энергии
Спрос на газ в мире в 2026 г. снизится на 0,6% к уровню прошлого года и составит 4,28 трлн куб. м. Такой прогноз приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежеквартальном докладе о рынке газа (Gas Market Report), опубликованном 7 июля.
В последний раз мировой спрос на газ сокращался в 2022 г. – на 1,5% до 4,06 трлн куб. м, а до этого – в 2020 г., в период пандемии, свидетельствуют данные организации. В 2025 г. спрос вырос на 0,6% до 4,3 трлн куб. м.
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