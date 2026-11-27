«Коммерсантъ»: авиакомпании могут лишить страхования военных рисков
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) может прекратить перестрахование военных рисков самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в семи авиакомпаниях.
Компания отправила уведомления перевозчикам о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов. Сейчас изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками, официальных решений или письменных предложений пока нет.
В РНПК подтвердили сообщение, уточнив, что возможные изменения по части страхования военных рисков находятся в стадии предварительного обсуждения с представителями отраслевого сообщества.
23 ноября перевозчики получили первые выплаты в рамках механизмов компенсации ущерба и страхования от военных рисков, которые действуют на территориях новых российских регионов, Крыма и Севастополя. Первые выплаты осуществила страховая компания «Астро-Волга». Компенсации получили перевозчики товаров первой необходимости, чьи транспортные средства «пострадали в результате реализации военных рисков».