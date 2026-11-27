Компания отправила уведомления перевозчикам о намерении отказаться от покрытия или резко снизить лимиты по военным рискам, рискам терроризма и диверсии для самолетов. Сейчас изменения обсуждаются с перевозчиками и страховщиками, официальных решений или письменных предложений пока нет.