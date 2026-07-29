РНПК меняет правила перестрахования рисков БПЛА

В сегменте страхования имущества физических лиц сокращения предложения по рискам атак БПЛА нет, констатирует начальник управления страхования жилья и имущества физических лиц департамента розничного страхования «РЕСО-гарантии» Анастасия Череваткина. Защита от беспилотников доступна как в составе комплексных полисов страхования жилья, так и в виде отдельного продукта. По ее словам, тарифы по таким программам остаются прежними, при этом спрос на защиту заметно вырос: если до июня риск атак БПЛА включали в 30-40% комплексных полисов страхования жилья, то сейчас этот показатель достиг 60%. До конца 2026 г. она ожидает дальнейшего расширения линейки продуктов для физических лиц с покрытием этого риска.