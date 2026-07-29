РНПК меняет правила перестрахования рисков БПЛА

РНПК меняет правила перестрахования рисков БПЛАУсловия нацперестраховщик пересматривает на фоне роста убытков
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, «дочка» ЦБ) приступила к внедрению новых андеррайтинговых подходов к перестрахованию рисков терроризма и диверсий, включая ущерб от атак БПЛА, следует из пресс-релиза компании. Изменения призваны обеспечить бесперебойную компенсацию убытков стратегических отраслей экономики в условиях резкого роста частоты и тяжести подобных событий.
Новые правила предусматривают перевод страховщиков на единые условия перестрахования по генеральному договору, а также сегментацию объектов по степени подверженности рискам с установлением единых лимитов, тарифов и франшиз для каждой категории. Кроме того, РНПК намерена развивать коробочные продукты, параметры которых будет публиковать на сайте и корректировать по мере изменения статистики.
Новая концепция предусматривает улучшение условий перестраховочного покрытия и базовых тарифов для страховщиков, несмотря на рост частоты и тяжести ущерба по рискам терроризма и диверсий, рассказал представитель РНПК «Ведомостям». В наиболее подверженных атакам БПЛА отраслях рыночные тарифы уже превышают предлагаемые РНПК, отметил он. По его словам, новые подходы разработаны для обеспечения непрерывности перестраховочной защиты стратегических отраслей экономики, повышения доступности такого страхования для клиентов и поддержания платежеспособности российских страховщиков. Засчет того, что вся информация будет публиковаться на сайте РНПК, в прозрачности новых правил для всех участников рынка можно не сомневаться, заключил представитель компании.
Маркетплейс Ozon сообщил, что с 28 июля вырастет тариф на страхование товаров от атак беспилотников и террористических актов из-за пересмотра условий со стороны страховой компании «Ингосстрах». Дневной тариф для новых полисов вырос в 3,3 раза – с 0,0035% до 0,0115% от стоимости товаров. Для действующих договоров прежний тариф сохранится до 26 августа 2026 г. включительно, а с 27 августа для них также начнет действовать новая ставка.
Также маркетплейсы пересматривают условия договоров с продавцами. В июле Ozon, Wildberries и «Яндекс маркет» внесли поправки в оферту продавцов, согласно которым последствия атак беспилотников и других обстоятельств непреодолимой силы не влекут ответственности площадок за неисполнение обязательств. На фоне этого партия «Единая Россия» предложила создать систему страхования военных рисков с участием РНПК, чтобы сделать такую защиту более доступной для бизнеса.
А уровень рисков, связанных с атаками беспилотников, лишь растет, говорят опрошенные «Ведомостями» страховщики. По оценке «Согаза» компании разных отраслей, в том числе производственные предприятия и бизнес, занимающийся грузоперевозками, все чаще интересуются страховой защитой от подобных рисков. Одновременно увеличился спрос на услуги риск-инжиниринга, говорит представитель компании: предприятия чаще обращаются за консультациями по вопросам пожарной и промышленной безопасности, обеспечения непрерывности производства и управления другими производственными рисками.
За последний год для ряда объектов эти риски перестали быть вероятностными и стали ожидаемыми, говорит президент «Пари» Александр Кудряков. Из-за этого страховщикам приходится регулярно пересматривать условия страхования и тарифы. Наиболее заметно вырос спрос на страхование имущества юридических лиц и грузов, отмечает Кудряков: особенно востребована такая защита при перевозках через бассейны Азовского и Черного морей.
Но коммерческие страховщики не способны самостоятельно нести столь значительный объем потенциальных обязательств, поэтому многие компании до прояснения ситуации с перестраховочной поддержкой включили страхование подобных рисков в стоп-листы, говорит Кудряков.
Выросли риски и для складской недвижимости, обращает внимание вице-президент «Ренессанс страхования» Владимир Тарасов. По его словам, для коммерческой недвижимости возможность страхования рисков атак БПЛА рассматривается индивидуально с учетом характеристик объекта и мер его защиты. Компания не пересматривала условия страхования для физических лиц, но в нескольких регионах скорректировала тарифы, признал Тарасов. Особенно активно спрос на такую защиту растет в южной части России: там почти все клиенты, страхующие загородную недвижимость, и значительная часть владельцев полисов каско включают в договор покрытие риска «теракт, диверсия». До конца 2026 г. страховщик ожидает дальнейшего повышения тарифов и франшиз, а также ужесточения андеррайтинга при принятии подобных рисков.
В сегменте страхования имущества физических лиц сокращения предложения по рискам атак БПЛА нет, констатирует начальник управления страхования жилья и имущества физических лиц департамента розничного страхования «РЕСО-гарантии» Анастасия Череваткина. Защита от беспилотников доступна как в составе комплексных полисов страхования жилья, так и в виде отдельного продукта. По ее словам, тарифы по таким программам остаются прежними, при этом спрос на защиту заметно вырос: если до июня риск атак БПЛА включали в 30-40% комплексных полисов страхования жилья, то сейчас этот показатель достиг 60%. До конца 2026 г. она ожидает дальнейшего расширения линейки продуктов для физических лиц с покрытием этого риска.
Риск повреждения имущества в результате атаки БПЛА включен в базовое покрытие страхования квартир и частных домов, напоминает представитель «Т-страхования». По его словам, страховым случаем признается падение беспилотника даже в том случае, если оно связано с военными действиями, специальной военной операцией, режимом контртеррористической операции или террористическим актом. Аналогичная защита предусмотрена и по стандартным полисам каско. По данным компании, в 2026 г. россияне страхуют частные дома на 16% чаще, чем годом ранее. При массовых происшествиях страховщик применяет упрощенный порядок урегулирования убытков: сокращает перечень необходимых документов, может принимать решение о выплате на основании информации из СМИ и производить возмещение без проведения осмотра поврежденного имущества.